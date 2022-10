Austria: Mit Sensation gegen die schwarzen Serien

Der letzte Sieg der Austria im Europacup in der Generali-Arena? Sportdirektor Manuel Ortlechner wird sich erinnern können, er war dabei. Als - wohlgemerkt - Spieler! Über neun Jahre ist er nämlich schon her, der letzte Europacup-Dreier in Favoriten. Gelungen am 30. Juli 2013 in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League, 1:0 gegen den isländischen Vertreter Hafnarfjördur, Torschütze nach 25 Minuten Daniel Royer!