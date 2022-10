Budget-Kürzung für die Bühnen Graz ist vom Tisch

Rund um mögliche Einsparungen im Grazer Kultur-Budget flogen in den vergangenen Tagen die politischen Fetzen - sogar die erste Krise in der linken Rathaus-Koalition wurde ausgelöst. Am Dienstag gab es eine erste Einigung: Die Bühnen Graz (Oper, Schauspielhaus etc.) erhalten die zustehende Budgeterhöhung von 1,7 Millionen Euro.