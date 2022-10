Drei Tote nach Geisterfahrt auf Westautobahn

„Es war das Schrecklichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe“, erinnert sich ein 54-Jähriger noch heute an die Nacht auf den 25. April 2021. Der Familienvater war gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Frau auf dem Weg von Belgien nach Rumänien. Weit nach Mitternacht kam ihnen auf der Westautobahn bei St. Pölten plötzlich ein Pkw entgegen. Dann verstummt der Familienvater. Die traurige Bilanz der Geisterfahrt: Drei Tote sowie zwei Schwerverletzte. Die 50-jährige Ehefrau des Rumänen war eines der Todesopfer.