Siebenjährige Leonie als Lebensretterin im Einsatz

Dem ausgezeichneten Gehör der siebenjährigen Leonie ist es zu verdanken, dass eine gestürzte Pensionistin in ihrer Wohnung in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld noch rechtzeitig gefunden wurde. Das Mädchen wollte nämlich Sonntagvormittag mit Mutter Alexandra Grabner (34) den Müll raustragen, als es im Erdgeschoß des Mehrparteienhauses seltsame Geräusche wahrnahm, berichtet Grabner: „Es war bereits nur mehr ein leises ,Hallo‘ zu hören. Mir wäre das mit Sicherheit entgangen.“