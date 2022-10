400.000 Euro Beute! Drei Rad-Diebe bereits gefasst

Mit immer demselben Trick erbeutete eine Tätergruppe aus Rumänien und Moldawien E-Bikes, Rennräder und Downhill-Räder im Wert von 400.000 Euro in der Steiermark, in Kärnten und in Oberösterreich. Drei der Beschuldigten konnte die Polizei bereits schnappen, nach einem Mann wird noch gefahndet.