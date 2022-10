Super-Drohne „Trogon“ gelang der Jungfernflug

Ebene Startbahn

Als Startbahn genügte der Drohne wie in diesem Fall eine Wiese - Hauptsache eben. „Auch in entlegenen Gebieten kann das Modell starten und landen, so lange es ein Stück ebenen Untergrund gibt. Das ist vor allem wichtig, wenn Güter beispielsweise in Katastrophengebiete gebracht werden sollen“, erklärt Trenker. Gelenkt wurde „Trogon“ per Fernsteuerung. Mit einer On-Board-Kamera konnte man quasi mitfliegen.