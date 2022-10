Liebes-Rache: Schüler in Klasse brutal verprügelt

Dramatische, unglaubliche Szenen wie in einem schlechten Film spielten sich am Freitagvormittag an der HAK in Wörgl ab. Wie die „Krone“ erfahren hat, kamen gegen 10 Uhr zwei etwa 17-jährige Burschen in das Schulgebäude und wollten dort eine 1. Klasse betreten. „Unser Lehrer hat sie angesprochen und gesagt, dass sie gehen sollen, weil sie hier nichts verloren hätten“, schildert ein Schüler.