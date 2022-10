Mails von der „Kriminalpolizei“ sind gefälscht

Da staunte „Krone“-Fotograf Franz Crepaz: Ein „amtliches Mail“ war in seinen elektronischen Briefkasten geflattert. Nach der etwas formlosen Anrede „Hallo“ wurde ihm mitgeteilt, dass mehrere Verdachtsmomente gegen ihn bestehen. Weitere Einzelheiten zu den ihm zur Last gelegten Straftaten könne er einer beigefügten Beschwerde entnehmen. Crepaz tat das einzig Richtige: Er rief einen befreundeten Kriminalisten an. „Der hat mich gewarnt und mir gesagt, dass ich die Datei auf keinen Fall öffnen soll“, berichtet der Fotograf aus dem Mostviertel.