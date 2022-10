Christophorus 14-Team fliegt ab Montag auch nachts

Jetzt ist es also wirklich fix! Der in Niederöblarn stationierte Notarzthubschrauber Christophorus 14 wird ab Montag, den 10. Oktober, auch während der Nachtstunden für Menschen in medizinischen Notsituationen abeheben. Zusätzlich wird in Niederöblarn als auch in St. Michael die ÖAMTC-Flugrettung ein Ersatzfahrzeug stellen. Diese „bodengebundene Alternative“ kommt dann zum Einsatz, wenn der Hubschrauber wegen Schlechtwetter nicht starten kann.