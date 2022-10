Bub wurde von Mitschülern spitalsreif geprügelt

Von drei Mitschülern soll ein Bub im September in Niederösterreich zusammengeschlagen und verletzt worden sein. Die mutmaßlichen Täter sind noch bis 5. Oktober suspendiert und kehren am darauffolgenden Tag wieder in die Schule zurück. Einen sofortigen Schulverweis fordert nun die FPÖ und nimmt die Bildungsdirektion in die Pflicht.