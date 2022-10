Drei Länder, ein Weg, ein Erfolgsprojekt

Oft ist Barbara alleine am Trail unterwegs, immer wieder unternimmt sie einzelne Tagesetappen, aber sie führt natürlich auch Wanderer und Gruppen sowie TV-Teams aus der ganzen Welt durch den „Garten Eden“. Barbaras Lieblingsstück des Weitwanderweges ist die Etappe 22 von Finkenstein nach Kranjska Gora (Slo): „Dieser Blick, den man vom Jepca Sattel aus hat, wenn plötzlich vor einem die wunderbaren Julischen Alpen empor ragen, ist unbeschreiblich.“ Fasziniert ist Barbara auch immer wieder von den vielen Leuten, die ihr unterwegs begegnen. „Zuletzt habe ich Amerikaner getroffen, darunter John Mackey, der Gründer von Whole Foods market, dem größten Bio- und Naturkostladen der Welt, der inzwischen zu Amazon gehört“, verrät Barbara. „Er ist seit 1. September in Pension und die Wanderung am Alpe Adria Trail ist für ihn sein Start in den Ruhestand nach 40 Jahren an der Spitze eines Fortune 500-Unternehmens.“