Vinicius bejubelt Benzema-Elfer, doch der vergibt

Der Gefoulte - stets ein sicherer Schütze - trat selbst an. Vinicius Junior riss schon beim Anlauf die Arme in die Höhe, wollte zum Jubeln abdrehen. Doch Benzema knallte den Strafstoß an die Latte - sein zu früh jubelnder Mitspieler schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen.