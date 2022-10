Wildfremder nimmt 100-Jährigen nach Disneyland mit

Kein No Name

Garza ist auf Tiktok alles andere als ein No Name, er hat über sechs Millionen Follower. Ganz ein Wildfremder, wie Mr. Goode wohl von ihm gedacht hätte, war er nicht. Es war sein Pfleger, der sich auf eine Anzeige von Garza auf der Anzeigenplattform „Craigslist“ gemelde hatte. Wie der Tiktoker in der Annonce schrieb, wollte er einen älteren Menschen glücklich machen. Nun, das ist ihm mehr als gelungen.