„Hatte keine Hilfe und habe keinen großen Namen!“

Mehr als 20 Jahre lang hatte man sie in der Bundesliga vermisst, seit heuer ist die Lustenauer Austria wieder zurück in der Beletage von Österreichs Klub-Fußball. Ein nicht unwesentliches Mosaiksteinchen für dieses Comeback war mit Trainer Markus Mader ein Mann, für den es als Aktiver nie zu größeren Weihen gereicht hatte. Dass der 54-Jährige heute in der Bundesliga arbeiten darf, ist für ihn nicht selbstverständlich …