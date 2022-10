Wohnungssuchender in Tirol von Betrüger abgezockt

Der 25-Jährige suchte auf einer Internetplattform nach einer Wohnung in Innsbruck. „Daraufhin stellte ein Unbekannter via Kommunikationsplattform Kontakt mit dem Mann her, woraufhin vereinbart wurde, dass der Italieber im Voraus zwei Monatsmieten in der Höhe eines niederen vierstelligen Eurobetrages überweisen müsse“, heißt es seitens der Polizei.