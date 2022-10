Ajeti: „Man muss von der Sensation träumen dürfen“

Wüthrich als Türöffner

Alles Vergangenheit. Aktuell zählt für Ajeti, der im Sommer per Leihe aus Glasgow kam, nur Sturm: „Ich fühle mich wohl hier, habe mich gut integriert. Auch dank Gregory Wüthrich.“ Der Schweizer Teamkollege öffnete Ajeti viele Türen in Graz: „Er hat mir sehr geholfen, sogar bei der Wohnungssuche.“ So kann sich Ajeti nun voll auf das konzentrieren, was er am meisten liebt: „Das Toreschießen!“