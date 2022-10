Kopflos in die nächste Wahl

Der Salzburger, der eigentlich als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl ins Rennen gehen wollte, hat all seine Funktionen zurückgelegt und ist auch aus der Partei ausgetreten. „Die internen Feinde sind das Schlimmste, denn die Feinde von außen kennt man wenigstens“, so Pöttler, der als der strategische Kopf der Partei galt, die Richtung vorgab. Pöttler hat zum Abschied noch Ausgaben für ein Coaching der drei oberösterreichischen Landtagsabgeordneten kritisiert. „Für eine Partei die anders sein will, ist das moralisch nicht vertretbar“, so Pöttler. Für insgesamt 30 Stunden Coaching wurden nämlich 28.000 Euro verrechnet. Für den Präsidentschaftskandidaten Michael Brunner ist die Situation kurz vor der Wahl natürlich alles andere als glücklich.