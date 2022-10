Niederösterreich ist voller Erfindergeist

Weitblick und Forscherdrang zeichnen die Menschen in Niederösterreich aus. So entwickelte lange vor der Klimakrise Ferdinand Porsche in Wiener Neustadt einen ersten hybriden Daimler. Und auch der Sinn fürs Praktische ist im Land zwischen Enns und Leitha tief verwurzelt – man sieht’s an der ersten Handwaschmaschine, die von her aus ihren Siegeszug in die Haushalte antrat.