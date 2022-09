Mit dem Nachsitzen soll es jetzt vorbei sein

Die Eisbullen saßen heuer bisher in allen vier Champions League-Partien nach, mussten in die Verlängerung. Ein Gefühl, das sie schon aus ihren Duellen gegen Pustertal gut kennen. Da gab es in der vergangenen Saison gegen den damaligen Neueinsteiger ein 4:3 n. V. (A), 2:1 n. V. (H), 3:4 n. P. (H), 3:2 n. V. (A). Also keinen einzigen „Dreier“.