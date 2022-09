Supermarkt-Riese schließt Ausbildungslücke

Die Handgriffe des Konditors beim Tortenverzieren oder des Verkäufers an der Kasse, das Auge für Obst und Gemüse: Gesamt elf Berufsbildern kann man in der Innsbrucker Bundesstraße 28 oberhalb einer Billa-Filiale mit Trainern nachgehen. „In unseren Schulungszentren vermitteln wir praxisnah das Wissen, die Fähigkeiten, die unsere Mitarbeiter brauchen“, erklärt Billa-Personalchefin Elke Peller-Kühne. Die mit einem Mythos aufräumen will: „Wenn du nix kannst, landest du an der Billa-Kasse: Dieser Spruch ist unhaltbar. Unsere Mitarbeiter, 1800 der gesamt 30.000 sind in Salzburg, sind top ausgebildet und haben große Möglichkeiten!“ Neben den Lehrberufen gibt es Unterstützung für die Lehre mit Matura, Nachhilfe wird angeboten.