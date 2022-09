Sturm-Star Jantscher: „Ich bin zum Glück gesegnet“

Doch die Leidenszeit ist vorbei - Sonntag bei der Austria steigt „JJ“ wieder in den Bundesliga-Ring. „Ich bin richtig positiv gestimmt, so wie es in dieser Trainingswoche gelaufen ist. Ich habe fast alles mitmachen können“, ist der Routinier erleichtert. Kein Wunder, das ständige Auf und Ab am Weg zurück ist auch für den Kopf nicht immer einfach. „Aber mittlerweile habe ich wirklich ein gutes Vertrauen in die Wade, sie hält jetzt.“