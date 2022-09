Vollblutbürgermeisterin Huber hat Bruck im Griff

Einige Millionen dürften zudem in die Erschließung des Gewerbeparks Bruck/West fließen, der stückchenweise auf zwölf Hektar vergrößert werden kann und Arbeitsplätze bringt. „Ganz wichtig ist mir zudem die Gründung einer Energiegemeinschaft“, sprudelt es aus der Vollblutbürgermeisterin Huber nur so heraus. „Wir wollen Vorreiter sein, es gibt ja da kein ein Vorbild. Mit so einer Gemeinschaft könnte überschüssiger Strom je nach Bedarf untereinander verteilt werden. Das wäre ein Schritt hin zur Energie-Unabhängigkeit!“ Speziell die Küche des großen Seniorenheims frisst Unmengen an Strom. Photovoltaik-Anlagen auf Seniorenheim, Schwimmbad und auf jenen von privaten Interessenten könnten künftig zusammengeschlossen werden.