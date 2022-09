Nach „Flucht“ aus Moskau: Rodeln sind wieder da!

Eiliger Abflug nach Russland-Einmarsch

Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine wurde am 24. Februar nicht nur das Weltcup-Finale abgesagt, Österreich reiste wie alle anderen Teams noch am selben Tag Hals über Kopf aus Moskau ab. Das Material blieb in Russland. 214 Tage später erhielten nun Naturbahn-Weltmeister Thomas Kammerlander und Co. endlich ihre Schlitten zurück: „Es war ein bürokratischer Hürdenlauf.“