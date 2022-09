Salzburger Immobilien-Markt bekommt Gegenwind

„Nachfrage nach Krediten um ein Drittel gesunken“

Was ist passiert? Ab 1. August sind neue, verschärfte Kreditvergaberichtlinien in Kraft getreten, das Zinsniveau ist kräftig gestiegen. Wegen der Teuerung bleibt den Leuten monatlich weniger Geld über. Die Mischung aus diesen Faktoren, da sind sich die Experten einig, sorgt erstmals für Gegenwind auf dem Immobilien-Markt. Das bekommen auch die traditionell begehrten Häuser, Wohnungen und Co. im Bundesland Salzburg zu spüren.