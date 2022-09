Osttirol: Kompost als Ressource für gute Ernte

Selbsterzeugten Kompost statt Mist und Gülle auf den Feldern – das soll künftig Osttiroler Landwirten mehr Ertrag und einen gesünderen Boden bieten. Erste Versuche wurden heuer auf Feldern der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) in Lienz gestartet. „Aus Beobachtungen stellten wir fest, dass wir dort, wo wir den Kompost verwendet haben, so viel Soja geerntet haben wie noch nie“, sagt Thomas Zwischenberger, fachlicher Betreuer in der LLA.