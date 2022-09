Auto krachte gegen Personenzug: Lenker ist tot

Um 11.18 Uhr wurden Einsatzmittel des Roten Kreuzes Graz-Umgebung, der Notarzthubschrauber C12, die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Seiersberg zu einem Zugsunglück in der Premstätterstraße in Seiersberg-Pirka alarmiert. Ein Pkw überquerte aus noch ungeklärter Ursache die mit Ampelanlage gesicherte Eisenbahnkreuzung trotz Rotlicht und wurde frontal von einem besetzten Personenzug der GKB touchiert. Der Lenker des Fahrzeuges verstarb noch am Unfallort, die Insassen des Zuges blieben unverletzt.