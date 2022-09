Schuhabdrücke überführten Einbrecher (36) in Tirol

Fahrzeug in See angehalten, Lenker in Haft

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug schließlich in See angehalten werden. Am Steuer saß ein 36-jähriger Mann aus Moldawien. „Nach Abgleich der Schuhabdruckspuren mit aufgefundenen Schuhen im Fahrzeug wurde festgestellt, dass diese Schuhe an zwei Tatorten getragen wurden“, so die Ermittler weiter.