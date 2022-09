Private Träger springen nun mit fünf Plätzen ein

Stadt und Private fordern vom Land Notfall-Plan

Was bei dem Termin jedoch nicht ausblieb: Massive Kritik am System. Die Gesamtsituation in der Pflege sei äußerst besorgniserregend, war der Tenor beim Treffen. Zwar suchen Stadt und Land nach neuen Plätzen für die Senecura-Senioren, den ersten Abstimmungstermin zwischen den beiden und privaten Trägern gibt es allerdings erst heute, Freitag.