Frau geriet mit Händen in Hackschnitzelanlage

Die Frau war zwischen 13 und 14.15 Uhr an der Hackschnitzelanlage beschäftigt und legte dafür Holz auf ein Förderband ab. „Dabei ist die 57-Jährige aus bisher unbekannter Ursache mit der rechten Hand in die Eisenwalze des Förderbandes geraten“, erklärt die Polizei. Vermutlich wollte sich die Unterländerin mit der linken Hand in der Folge abstützen, wodurch auch diese eingeklemmt wurde.