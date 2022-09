Teuerung: Zehn Millionen für Salzburgs Gemeinden

Die „Krone“ berichtete bereits über den Strompreis-Schock in manchen Salzburger Gemeinden. Etwa in Grödig im Zusammenhang mit dem Seniorenheim. Das Land hat nun reagiert und kündigt für die Jahre 2023 und 2024 die Auszahlung von in Summe zehn Millionen Euro aus dem Gemeinde-Ausgleichsfonds für die Kommunen an.