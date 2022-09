Initiative kämpft gegen „Erbsünden“ in Testamenten

Testament-Spenden nehmen stark zu

Die Initiative „Vergissmeinnicht“ informiert zu Spenden im Testament, welche stark zunehmen: Etwa erhielt das Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg heuer aus dem Nachlass einer Unternehmerin 25 Millionen Euro. Generell liegen höhere Spenden meist zwischen 50.000 und 100.000 Euro, mit denen gemeinnützige Organisationen oft neue Projekte starten können.