Baminger zur Krise: „Können nur auf Sicht fahren“

Die Energie AG hält Anteile an der Salzburg AG. Daher kennt Baminger die Vorgänge und Personen schon lange. Und auch mit dem Betriebsrat will er sofort Gespräche führen. Da hat es unter Schitter immer wieder starke Meinungsverschiedenheiten geben. Was für den Oberösterreicher neu sein wird, ist der öffentliche Verkehr. Den hat in Oberösterreich die Linz AG und nicht die Energie AG über. Was sich die Salzburger in der Krise vom neuen Chef erwarten können? „Bei jeder Prognose lehnt man sich weit aus dem Fenster. Daher gilt es auf Sicht zu fahren.“