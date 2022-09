Begegnungszone statt stark befahrener Straße

Eine neue Begegnungszone könnte es schon bald in der Landeshauptstadt geben. Entstehen soll diese auf der Esterhazystraße zwischen dem neuen Hotel Galantha (Bereich ehem. Gebietskrankenkasse) und der Bergkirche am Oberberg. Ähnlich wie bei der Mariahilfer Straße in Wien soll hier eine Zone geschaffen werden, bei der Fußgänger, Radfahrer und Autos gleichberechtigt sind. „Die Straße soll optisch enger, der Straßenbelag neu gestaltet und der Verkehr verlangsamt werden“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner. Das soll für mehr Lebensqualität an der Esterhazystraße sorgen und den Oberberg - wo die Stadt das Haydnkino wieder zum Leben erweckt - mit dem Schloss und der Fußgängerzone verbinden.