Sturm muss (noch) nicht um Schicker zittern

Was dem Sportchef nicht so schmeckt: „Wir sind das dritte Jahr in Folge erfolgreich, doch im Umfeld hat sich eine gewisse Selbstverständlichkeit darüber breitgemacht. Nach oben zu kommen ist leicht, oben zu bleiben schwieriger“, betont Schicker, der seit seinem Amtsantritt unaufgeregt einen Top-Job erledigt. Doch wie lange noch? Falls Salzburg Christoph Freund an Chelsea verliert, könnten die Bullen anklopfen. „Darüber mache ich mir keine Gedanken, ich bin in Graz gut aufgehoben. Die Arbeit macht Spaß“, gibt Schicker (vorerst) Entwarnung.