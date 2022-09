„Situation für Tirols Betriebe ist dramatisch!“

Die explodierenden Preise bei der Energie setzen vor allem jenen Unternehmen zu, die diese für die Produktion ihrer Waren in größerem Ausmaß benötigen. So etwa der Firma Tyrolit in der Bezirkshauptstadt Schwaz. Laut CEO Thomas Friess seien die Kosten für die Produktion um das Drei- bis Vierfache gestiegen.