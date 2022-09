„Das wird bestimmt wie vor der Pandemie“

Wer am Montag durch die Salzburger Altstadt schlenderte, traf unweigerlich auf die vielen Buden und Fahrgeschäfte, die in den nächsten Tagen die Altstadt zieren werden. Mehr als hundert Aussteller trotzten Regen und Wind und bauten ihre Stände auf, um rechtzeitig zur Eröffnung am Mittwoch fertig zu werden. „Das wird garantiert ein Rupertikirtag wie damals vor Corona“, sagt Ursula Maier vom Tourismusverband der Salzburger Altstadt.