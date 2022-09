60-Jähriger wehrt sich gegen Räumung mit Schuss

Kugel geht durch Tür „wie Butter“

„Ich wollte nie jemanden verletzen. Ich wollte nicht durch die Tür schießen. Da geht eine 9 mm durch wie Butter“, sagt der Angeklagte im Landesgericht Korneuburg (NÖ). Außer einem gehörigen Schrecken ist aber zum Glück niemandem etwas passiert. Die Kugel prallte an der Betonwand ab und blieb dann stecken. „Sie verstehen schon, was für eine Lebensangst man in so einer Situation hat? Die machen da nur ihren Job“, erinnert der Richter den 60-Jährigen streng.