Chemikalie:Weitere Fische sollen untersucht werden

Alarmierende Fisch-Untersuchungsergebnisse bleiben in Salzburg-Liefering wohl noch länger ein Thema. Wie berichtet, wurden in Bachforellen und Co. aus dem Fischerwirtsbach und einem Teich erhöhte Konzentrationen der Industriechemikalie PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) nachgewiesen.