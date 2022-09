Patzer in Fürth kostet Paderborn Tabellenführung

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga durch einen unerwarteten Patzer an den Hamburger SV verloren. Paderborn unterlag am Sonntag bei Schlusslicht Greuther Fürth mit 1:2 (0:1) und ging nach 16 Punkten aus zuvor sechs Spielen ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Platz.