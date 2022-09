Andreas Lukse: Zwei Fäuste für ein Bollwerk

„Die Defensive war schon in der Ostliga unsere Stärke“, erinnert Lukse. Die Vienna-Abwehr ist unverändert, der Ex-Rapidler („Wir sind eine Bereicherung“) stärker denn je. Fünfmal spielte er zu Null, viel spricht für die Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags. Ob ihn auch das Erfrischungsgetränk „Miind“, das er mit Sportclubs-Manager Obermüller promotet, in Schwung hält? „Die Dosen stehen auch bei uns in der Kabine, 90 Prozent greifen zu!“