Großer Andrang bei Casting für Bergdoktor-Serie

Die heimische Agentur „Extras“ begab sich - wie berichtet - am Freitag und Samstag im Veranstaltungszentrum Kaisersaal in St. Johann auf die Suche nach neuen Gesichtern für „Der Bergdoktor“. Die Räumlichkeiten wurden von künftigen Komparsen regelrecht gestürmt. So meldete zum Beispiel Papa Matthias nicht nur sich, sondern auch gleich seine kleine Tocher Luisa an. Doris posierte hingegen gekonnt vor der Linse von „Extras“-Büroleiter Thomas Duitz. Mama Elke hatte bei Sohnemann Pascal alle Hände voll zu tun - denn es galt, seinen Kopfumfang zu messen. Und Anna wartete geduldig darauf, ihren ausgefüllten Fragebogen abgeben zu können.