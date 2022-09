Ausbildung mit Zukunft: Pflegekräfte starten durch

Dabei legen die künftigen Pflegekräfte ihren Schwerpunkt auch auf die Alten-, Familien- oder Behindertenarbeit. „Ich bin begeistert, dass sich so viele junge Menschen für die Ausbildung interessieren. Die neuen Förderungen des Landes sind ein wesentlicher Beitrag und erleichtern den Einstieg in die Pflege, insbesondere auch für Quereinsteiger“, erklärt Direktorin Margit Simon. So wird etwa die Pflegeassistenz mit 300 Euro pro Monat und das Schulgeld mit Bildungsschecks gefördert.