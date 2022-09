Am Dossenweg wackeln die Fixpreise

Der Beschluss des Bebauungsplans für 250 Wohnungen am Dossenweg in Gneis war am Donnerstag im Planungsausschuss ein Formalakt. Viel spannender ist die Frage, ob die von der Stadt versprochenen Fixpreise für 119 Eigentumswohnungen halten. Sie liegen pro Quadratmeter bei 4600 Euro für „echtes“ Eigentum und 3800 Euro für Eigentum im Baurecht.