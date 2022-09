Kletterer nach Sturz in Steig von Heli geborgen

Der 52-jährige Deutsche war mit seiner Nichte am Mittwoch im Absamer Klettersteig unterwegs. An einem kleinen Überhang auf einer Seehöhe von 1500 Meter verließen ihn am frühen Nachmittag laut Polizei dann seine Kräfte. Er konnte sich nicht mehr halten und stürzte. Dabei zog sich der Mann eine stark blutende Wunde am linken Knie zu.