Vom Schulabbrecher zum gefragten Energie-Techniker

4000 Personen im Land haben maximal Pflichtschulabschluss

Fakt ist aber auch, dass trotz der guten Konjunktur 10.000 Menschen in Tirol arbeitslos sind. Rund 4000 davon haben maximal einen Pflichtschulabschluss, keine Lehre, keine andere Ausbildung. „Die tun sich besonders schwer“, stellte Sabine Platzer-Werlberger, stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin, bei einer Fachtagung am Mittwoch in Innsbruck einmal mehr fest. Diese Menschen ohne Chance auf eine bessere Qualifizierung in einen der derzeit vielen offenen Hilfsjobs zu vermitteln sei allerdings zu kurz gedacht, betont Platzer-Werlberger.