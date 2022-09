Polizei legt Hacklerbande das Handwerk

Scheinbar wahllos dürfte eine Tätergruppe aus Rumänien im vergangenen Sommer Haushalte in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt angesteuert haben. Dort boten sie ihre „steuerfreien Dienste“ als Handwerker an – nur: Wirklich begabt dürften die Männer nicht gewesen sein. Und wenn ihre Kunden für mangelhafte Arbeiten an Regenrinnen, Einfahrten und Fassaden dann nicht sofort zahlen wollten, wurde das Quartett aggressiv. In mindestens vier Fällen ließen sich die – meist betagten – Opfer dann zur Zahlung von Wucherbeträgen nötigen. „Der Gesamtschaden beträgt mehr als 42.000 Euro“, so die Polizei.