Christopher Sima neuer CEO von Krone Multimedia

Christopher Sima ist neuer CEO der Krone Multimedia GmbH & Co KG und folgt damit Michael Eder nach. Gemeinsam mit CFO Wolfgang Kollmann verantwortet Sima in dieser Funktion ab sofort die gesamten Digitalagenden der Kronen Zeitung mit der Top-Marke krone.at. Unterstützt wird der neue CEO im operativen Geschäft künftig vom neu ernannten COO Manuel Rostorfer MA. Rostorfer, der seit zehn Jahren - zuletzt als Head of Business Development - bei KMM tätig ist, erhält in seiner neuen Funktion ab sofort Prokura bei der Krone Multimedia GmbH & Co KG.