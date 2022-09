„Situationship“: Weder zusammen noch getrennt

Den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden ist heutzutage sehr schwierig geworden. Die Generation Z weiß um die Gefahren des Online-Datings und um die Unsicherheiten in ihrer Zukunft. Deshalb dürften längerfristige Liebesbeziehungen an Bedeutung verlieren. Dazu kommen noch Bindungsängste und die Illusion davon, dass man in einer Situationship so akzeptiert wird, wie man ist. Aber auch Situationships können in einer Hochzeit und Familie enden.