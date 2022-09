Novartis-Ausbau in Tirol, aber Sorgen gewachsen

Besseres Leben für chronisch Kranke

In einer weiteren Pilotanlage für „Medical Devices“ werden ab 2023 Produkte wie Auto-Injektoren hergestellt, die beispielsweise bei chronischen Krankheiten die herkömmlichen Spritzen ersetzen. Damit werde das Leben erleichtert, denn viele Arzt- und Krankenhausbesuche sind nicht mehr nötig. „Die 75 Millionen Euro hätten auch an den Novartis-Standorten in Singapur oder Slowenien investiert werden können. Doch unser Know-how und die lange Erfahrung sprachen für Tirol“, betont Riesner.