Reinerhof soll bis 2028 zum Museum werden

Eigenes Museum für die frühen Jahre von Graz

Um der Stadtwerdung einen würdigen Rahmen zu verpassen, hat Riegler gemeinsam mit GrazMuseum-Direktor Otto Hochreiter den Ausbau des ältesten Gebäudes der Stadt, den Reinerhof, der direkt ans GrazMuseum angrenzt, beziehungsweise schon ein Teil desselben ist, ins Auge gefasst. Dazu will man nicht nur das erste Obergeschoß über der gotischen Halle als Ausstellungsraum erschließen, sondern auch einen Zugang vom Schloßbergplatz schaffen. Im Gemäuer verborgen befinden sich ein alter Wehrturm und eine Kapelle mit gotischen Fresken. Zudem will man auch mit dem Stift Rein, dessen Name das Gebäude trägt, zusammenarbeiten. Das nahe Graz gelegene Stift feiert übrigens 2029 sein 900-Jahre-Jubiläum und ist somit das älteste durchgehend genutzte Zisterzienserstift der Welt. Auch der Innenhof soll aufgewertet werden - mit einer Begrünung und einem Faltdach könnte ein Veranstaltungsort und innerstädtischer Treffpunkt geschaffen werden.